يسرا اللوزي تروج لدورها في مسلسل "لام شمسية"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 02:54 مساءً - روجت الفنانة يسرا اللوزي لشخصيتها في مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل المقرر عرضه بداية من الغد السبت 15 مارس، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان2025.

ونشرت "اللوزي" الملصق الدعائي للمسلسل، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، معلقة: "مواعيد مسلسل لام شمسية، متحمسة جدا تشوفوا رباب واسمع رأيكم عنها، يا رب المسلسل يعجبكم".

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أحداث مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فتظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

فريق عمل مسلسل لام شمسية

ويضم فريق عمل مسلسل لام شمسية نخبة من النجوم منهم أمينة خليل، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وأحمد صلاح السعدني، وصفاء الطوخي، وثراء جبيل، وياسمينا العبد، وأسيل عمران، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإنتاج سعدي جوهر-ميديا هب، وإخراج كريم الشناوي.

مواعيد عرض مسلسل لام شمسية

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل لام شمسية بدءا من النصف الثاني من رمضان في تمام الساعة السابع وربع على قناة دي إم سي.

يسرا اللوزي في الجزء الخامس من مسلسل المداح

ومن ناحية أخرى، تشارك يسرا اللوزي بدور "تاج" في الجزء الخامس من مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، والذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان2025.

كواليس يسرا اللوزي في المداح

ظهرتفي الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام برفقة الفنان حمادة هلال، وكانت ترتدي ملابس بيضاء وتاجاً فضياً يُناسب تفاصيل الشخصية التي ستقدمها خلال أحداث العمل.

تفاعل محبو هذا العمل مع الصور المتداولة لأبطال العمل، وأكدوا سعادتهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً أنه سيكون الموسم الأخير من سلسلة مسلسل المداح الشهيرة.

يُشارك في الجزء الخامس من مسلسل المداح، عدد من النجوم منهم: غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر شلتوت، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

سلسلة مسلسل المداح

هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمهاخلال السنوات الماضية، حيث حقق من خلال الأجزاء الأربعة التي عُرضت لهذا العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً خاصةً بعد أن أصبح هذا العمل هو الوجبة الدرامية المفضلة لدى الجمهور في شهر رمضان، ويرجع ذلك بسبب قصته وأحداثه القائمة بصورة رئيسية على عالم "الجن" والأرواح التي تتخللها العديد من المغامرات والأحداث الغامضة، وهذه أشياء تحبها شريحة عريضة من جمهور الدراما.

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