اليكم موعد عرض "حلم أشرف" لـ ديميت أوزديمير وشاتاي أولسوي

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "حلم أشرف" من بطولة النجمين التركيين ديميت أوزديمير وشاتاي أولسوي من المقرر ان يعرض يوم الأربعاء المقبل.



وكان قد شوق كاتب المسلسل أدهم أوزيشيك متابعيه، لأحداث المسلسل وقصته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي، وكتب: "أحيانًا، بينما يتجول بطريقة عشوائية وكأنه تائه، يصادف رجلًا مسنًا يسأله عن عنوان. ينظر إلى الخطوط العميقة على وجهه، ويفكر أن لكل خط منها حكاية خاصة. وبينما يفكر في ذلك، يشبه التعب الذي في صوت الرجل المسن بذلك التعب الذي في صوته هو. ثم تأتي لحظة يهطل فيها مطر شديد، يكاد يُذكّر بنهاية العالم، لكنه يتذكر ضحكات طفلة مليئة بالبهجة، ويقارن ضحكاتها بضحكاته".

وأضاف: "يراقب تلك الطفلة الصغيرة طويلًا، ويجد نفسه يفكر بها مجددًا. ثم يحل الشتاء، والثلج يبدأ بالتساقط… وبينما يتساقط الثلج، يتساءل كيف لا تلمس كل ندفة ثلج الأخرى وهي في الهواء، ومن أين تعلم هذه الحقيقة، وهو ما زال يفكر بها. كانت هناك أوقات يشعر فيها أن التفكير بها بحد ذاته أمر جميل. يغرق في تلك الأفكار، وتختفي زحمة العالم من حوله ببطء، ليجد نفسه وسط حلم، وكأنه في عالم آخر، مثل طفل شارد في خياله. حتى بعد سنوات طويلة، يتذكر تفاصيل وجهها من دون أن ينسى أيًا منها. يتأمل التناغم بين عينيها وشفتيها وأنفها، ويشعر بالسعادة لمجرد ملاحظته جمال لون بشرتها. وهكذا، يجد نفسه مرة أخرى… يفكر في (رويا)".

