بعد حديث حسام حبيب.. رسالة ملفتة من بسمة وهبة لـ شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة رسالة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد حديث الفنان المصري حسام حبيب عنها في برنامج "المحور".

وقالت بسمة وهبة في رسالتها: "أنا حسيت إن حسام موجوع وأنا بسمعه، ونفسي الموضوع ينتهي زي الجرح اللي بيلتئم من غير تلوث، اللي بتمناه إنه تقعدي معاه وتحلّوا مشاكلكم بهدوء، ولو هتسيبوا بعض يبقى بهدوء، من غير ما حد يوجع التاني".

وكان حسام قد أكد أنه لا يزال يحب شيرين، وقال: "أنا بحب شيرين عبد الوهاب وهفضل أحبها، وكل اللي بعمله عشان أحافظ على صورتها تفضل زي ما هي في دماغي".

وعلقت بسمة وهبة على الأمر قائلةً: "حسام نفسه يشوف شيرين اللي عرفها، اللي تطمّنه، واللي كان أول ما يشوفها يروح ينام زي البيبي، عايز يحس بالأمان

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