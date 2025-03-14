شقيق ياسمين عبد العزيز يهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري وائل عبد العزيز صورة للفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابه الخاص، من شخصيتها في مسلسل "وتقابل حبيب" كنوع من التهديد بسبب شقيقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.

ومازح وائل عبد العزيز نيكول سابا وطالبها بمغادرة مصر مؤكدة على مدى تفاعل الجمهور مع شخصيتها "رقية العسكري" ومقدرتها على إثارة غضبهم بتصرفاتها، وعلق وائل قائلاً: "بصّي نصيحة مني، تخلصي المسلسل يا نيكول وتسافري على طول، ومترجعيش لحد ما الناس تنسى".

مسلسل "وتقابل حبيب" هو بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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