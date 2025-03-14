محمّد سامي يجمع غادة عبد الرّازق، تامر حسني ومنى زكي في حلقة واحدة

يواصل الممثّل رامز جلال مقالبه في برنامج “رامز إيلون مصر” برعاية هيئة التّرفيه في السّعوديّة واختار الضّحيّة في الحلقة الثّالثة عشرة المخرج محمّد سامي.

سخر رامز جلال من المخرج محمّد سامي متّهمًا إيّاه بأنّه اشتهر بخلافاته مع الممثّلات ياسمين صبري ونسرين أمين.

كما سخر أيضًا منه ومن ملابسه التي ارتداها في الحلقة لدى وصوله إلى السّجّادة الحمراء.

طلب رامز جلال من المخرج محمّد سامي أن ينشئ مسلسلًا من بطولته المطلّقة.

وكشف انّ مسلسل “إش إش” صوره قبل “سيد النّاس” لذلك استطاع المشاركة في السّباق الرّمضانيّ من خلال مسلسلَين.

وأجبره رامز على الضّحك لانّه معروف بجدّيّته وتعابيره الغاضبة معظم الوقت.

كما سخر رامز جلال منه بالقول إنّه يجب أن يُنشئ مسلسلات لغادة عبد الرّازق وياسمين صبري ونسرين أمين ليردّ عليه محمّد سامي أنّه يحبّ الثلاث.

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ووضعه رامز أمام خيارَين لإنشاء فيلم جميل بين تامر حسني ومحمّد رمضان فاختار تامر حسني بعد تردّد في الإجابة. ومن ثمّ اختار أيضًا غادة عبد الرّازق لبطولة فيلم.

وسأله في نهاية الحلقة من هي الممثّلة الّتي تحبّها كثيرًا وتريد أن يحصل معها المقلب نفسه ردّ عليه بالقول “منى زكي”.