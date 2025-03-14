شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح قلبي ومفتاحه.. آسر ياسين ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان آسر ياسين ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 الليلة فى لقاء يتطرق فيه إلى كواليس مسلسل قلبي ومفتاحه، الذى يعد من أهم الأعمال الرمضانية خلال العام.

كما يتطرق إلى كواليس موافقته على الدور وردود الفعل التى أتته منذ بدء عرض المسلسل، وقبل عرض الحلقة الأخيرة غداً.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

يشارك في بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، المنتج الفني لشركة سعدى - جوهر أحمد على الشيبه فى عمل من انتاج media hub.

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