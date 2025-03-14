شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تتعاون مع الموزع مصطفى غانم فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة رنا سماحة مع الموزع مصطفى غانم، في أغنية سينجل جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن من كلمات إسلام الجرينى، وألحان محمد مصطفى، وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد عيد الفطر أوموسم الصيف على جميع منصات سوشيال ميديا.

وقال موزع الأغنية مصطفى غانم لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد بالتعاون مع المطربة رنا سماحة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال رنا الغنائية التى قدمتها من قبل واتمنى أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.

من ناحية أخرى تصدرت رنا سماحة الأيام الماضية مؤشرات البحث بعد حديثها عن طلاقها من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وقالت رنا سماحة في تصريحات تليفزيونية مع برنامج "أوضة ضلمة"، انفصلت وأنا حامل، ثم عدنا ووضعنا شروطا للعلاقة بيننا، وأضافت رنا سماحة: "كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة

وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان الحالى ، بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان «عاملة عبيطة»عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.