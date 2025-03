شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام: كواليس مسلسل ولاد الشمس مختلفة والنجم محمود حميدة موسوعة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الشاب معتز هشام في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن كواليس مسلسل ولاد الشمس، الذى يقوم ببطولة النجمين أحمد مالك وطه دسوقي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON و ON دراما و CBC و CBC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

حيث صرح هشام قائلا:"كواليس مسلسل ولاد الشمس ممتعة، لأننا أربع أصدقاء نستمتع بكل أوقاتنا، وأى مشاهد عفوية حدثت أمام الكاميرا فهى مضاعفة خلف الكاميرا".

وتابع هشام قائلا:" أحمد مالك شخص مجتهد جدا، وطه دسوقى شخصية عاقلة، وفليكس دمة خفيف، مينا أبو الدهب موهبة متميزة، دنيا ماهر فنانة موهوبة، ومريم الجندى سكر، أما النجم محمود حميدة فلا توجد كلمات تصف شخصيته، ولكنه موسوعة فنية، والعمل معه مختلف لأنه يحب الشعر وكان سعيد بشخصيتى لأنها تقول الشعر، وأنبهر بطريقة تمثيلى بعد أول مشهد جمعنا سويا، المخرج شادى عبد السلام هو السبب فى اختيارى للشخصية ولهذا يجب أن اشكره على الفرصة وهو مخرج مجتهد ومختلف".

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء ويعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً ويعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالإضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشأ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

قصة مسلسل ولاد الشمسأبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025