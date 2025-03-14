شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن طرح قضية المحلل فى قلبى ومفتاحه: تهدف إلى زيادة وعى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم دياب عن تفاصيل مناقشة مسلسل قلبي ومفتاحه لعدد من القضايا الاجتماعية الهامة، أبرزها فكرة المحلل، وتفاعل الجمهور مع تلك القضايا.

وقال دياب خلال حواره لـ ”الخليج 365”: "كانت الفكرة فى طرح قضية خلافية عليها نقاشات من الجمهور، ولكن فى النهاية هى معنية بأحكام دينية وشرعية ليس عليها خلاف، ولكن الناس أحيانا تجهل تلك الأحكام".



وتابع: "وذلك مثلما ظهر أسعد مع طليقته، ورأيه أن فكرة المحلل مجرد أن يأتى برجل يعقد عليها ويطلقها فى الحال من أجل أن تصح له فقط، لأنه ليس لديه وعى دينى كاف مثل بعض الأشخاص، ولكننا الحمدلله نمتلك مؤسسات دينية مثل دار الإفتاء والأزهر الشريف، ومشايخنا نستطيع أن نرجع إليهم فى مثل تلك القضايا، ومن خلال دار الإفتاء نتمكن من التوصل إلى الحكم الشرعى الأصيل فى الحكاية".



كما ذكر: "فكرة طرح تلك القضايا بهذا الشكل تهدف إلى زيادة وعى الجمهور بشكل أكبر، فهو شىء جيد جدا، ونحمد الله على تفاعل الجمهور معه بهذا الشكل وتقبله للعمل، كما أن المسلسل بالفعل يحتوى على أكثر من خط درامى وليس قضية المحلل فقط".

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه



يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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