شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 13.. على صبحى يعيد الجواب الأثرى لاستعادة حب سها والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل إخواتي الحلقة 13 قيام علي صبحي بإعادة الجواب الأثري من شيرين رضا، وذلك لاستعادة حب زوجته "سها" نيللي كريم، حيث يشعر أنها لم تعد تحبه.



وشهدت نجلاء "جيهان الشماشرجي" باقتراح جديد على إدوارد "نبيل عيسى"، وهو تهريب الألماس في بادجات الملابس الرياضية وهي الفكرة التي أعجب بها إدوارد، حيث قام بتشغيل نجلاء معهم في الفريق.

وقدم مسلسل إخواتي الحلقة 13 شكرا خاصل على تتر بداية المسلسل للفنان أحمد حاتم والذي لعب دور شرف لشخصية "ربيع" زوج جيهان الشماشرجي "نجلاء".

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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