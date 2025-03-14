شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة نورين تسجل حضورا بارزا فى الحلقة 14 من مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الطفلة نورين خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بدور أسمهان الألفطى وهى الشقيقة الصغرى لـ تونة (بدرية طلبة) وبيبو (إيمان السيد) وهن بنات أكبر تاجر سمك في الإسكندرية، وقررن العودة إلى القاهرة من أجل الاستقرار فيلا والدهن ويرغبن فى إجراء تعديلات على ديكورات الفيلا.

وكانت الطفلة أسمهان مفاجأة الأحداث لاسيما وأنها كانت المسئولة الأولى عن الاتفاق مع شركة الديكور عن كافة الأمور رغم أن عمرها 11 سنة فقط بل وأنه من أجل إتمام أي اتفاق لا بد من موافقتها رغم أنها الأصغر في أخواتها البنات اللتان تعانيان من العنوسة وذلك إثر تصرفاتهما وتفكيرهما.



الطفلة نورين

ويسند المهندس هشام (ممدوح الشناوى) مهمة تعديل ديكور الفيلا إلى ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) وكشفت الحلقة عن مسئولية أسمهان التي تجسد دورها الطفلة نورين على توجيه أخواتها بتعليماتها بناء على تعليمات والدها قبل وفاته، حيث تحدثت مع نفسها عن مشكلتها الكبيرة في حياتها وهى أخواتها البنات والتى من المفترض أن تكون مسئولة منهما ولكن في الواقع هي التي توجههما.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب قررت ليل عدم إكمال مهمة عملها في تعديل ديكورات فيلا بنات الألفطى، حيث أجرت ليل معاينات في الفيلا ولكنها وجدت تصرفات الأختين غير طبيعية وغير متزنة لتخرج من الفيلا وتخبر المهندس هشام باعتذارها عن هذا العمل.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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