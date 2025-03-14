شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: أى قرار يصدره نقيب الموسيقيين أنا موافق عليه دون نقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سعد الصغير لـ الخليج 365 عن ما تردد بشأن موقفه في نقابه المهن الموسيقية بعد انتهاء مدة حبسه وخروجه أن كل ما يقرره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يسرى عليه دون نقاش منه، كما وجه سعد الصغير الشكر لمصطفى كامل لموقفه ورعايته لأسرته أثناء حبسه



وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على شطب عضوية الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة والخروج من محبسه قائلا إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنه يؤكد أن هناك ضوابط تحكم المهنة، ويجب احترامها.

وأضاف: "عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل فى حياتى إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانونى المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس".

ووعد نقيب الموسيقيين أنه لن يقطع رزق أى إنسان داخل نقابة المهن الموسيقية إلا من يخطئ فى حق المهنة والشعب المصرى صراحة، وهذه مهنته ووسيلة كسبه، حتى لو أخطأ وعوقب قانونيًا، أنا يجب أن أكون رحيمًا، لأن النقابات وجدت لتكون داعمة لأعضائها، وليس ضدهم.

وتابع: "كنت دائم التواصل مع أسرة الفنان سعد الصغير خلال مدة أزمته الأخيرة، وأقول له حمد الله على السلامة، وربنا ينفعك لبيتك وأهلك، ويصلح حالك، ويعدل كل ما هو خطأ فى حياتنا وحياتك".