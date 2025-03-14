شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة حلقة 15.. دنيا وأنور ومحسن مرجان وراء مقتل الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الشرنقة، ظهور المخطط كامل لمقتل الروسي "أيمن الشيوي"، حيث اتفقت دنيا "سارة أبي كنعان" مع كلا من أنور "محمد عبده" ومحسن مرجان "صبري فواز" لإتمامه.

وكان من المخطط هو أن يلتقى محسن مرجان بالروسي، وأثناء حديثهما، يقوم أنور بقنص الروسي ببندقية قنص فيقتله في الحال.

وكانت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية، شهدت اكتشاف حازم "أحمد داوود" للشخصية الحقيقية للروسي تاجر المخدرات "أيمن الشيوي"، بعد أن وجد حازم صورة للدكتور يوسف بدوي ليكتشف انه الروسي.

ثم فوجئ حازم "أحمد داوود" بالروسي وهو يقف خلف ظهره في الجامعة ويحدثه عن أنه هو الروسي بالفعل وأنه من تسبب في إيقاع بعض تجار المخدرات ومعرفة تفاصيل تحركات الشرطة من خلال التقرب من بعض رجالهم باعتباره استاذ قانون في الجامعة.

واستخدم حازم "أحمد داوود"، النظارة الشمسية التي أعطاه له المقدم عمر "على الطيب" لتسجيل صوت وصورة للروسي "أيمن الشيوي" حتى يكون معروف للشرطة، واستغل حازم اكتشافه لشخصية الروسي بتسجيل اعتراف كامل له عن جرائمه بالنضارة الشمسية، خلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية.

وفوجئ الضابط عمر "علي الطيب" خلال فتح تسجيل النضارة التي يرتديها حازم ليشاهد اعترافات الروسي "أيمن الشيوي" ويفاجئ أنه الدكتور يوسف بدوي الذي يحضر معه رسالة الماجستير.

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