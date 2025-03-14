شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة حلقة 15.. محسن مرجان يهرب خارج مصر و"الداخلية" تشكر عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الشرنقة، هروب محسن مرجان "صبري فواز" خارج مصر، بعد أن تم تحويل مبلغا ماليا ضخما إلى حسابه بالدولار.

وخلال اجتماع أمني، وجهت قيادات وزارة الداخلية الشكر إلى المقدم عمر عياد "علي الطيب" بسبب ضبط أكبر كمية هيروين في تاريخ مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى القبض على كافة تجار المخدرات المتعاونين مع الروسي بعد أن أبلغ عنه قبل قتله.

وكانت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية، شهدت اكتشاف حازم "أحمد داوود" للشخصية الحقيقية للروسي تاجر المخدرات "أيمن الشيوي"، بعد أن وجد حازم صورة للدكتور يوسف بدوي ليكتشف انه الروسي.

ثم فوجئ حازم "أحمد داوود" بالروسي وهو يقف خلف ظهره في الجامعة ويحدثه عن أنه هو الروسي بالفعل وأنه من تسبب في إيقاع بعض تجار المخدرات ومعرفة تفاصيل تحركات الشرطة من خلال التقرب من بعض رجالهم باعتباره استاذ قانون في الجامعة.

واستخدم حازم "أحمد داوود"، النظارة الشمسية التي أعطاه له المقدم عمر "على الطيب" لتسجيل صوت وصورة للروسي "أيمن الشيوي" حتى يكون معروف للشرطة، واستغل حازم اكتشافه لشخصية الروسي بتسجيل اعتراف كامل له عن جرائمه بالنضارة الشمسية، خلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الشرنقة، المعروض على منصة Watch it الرقمية.

وفوجئ الضابط عمر "علي الطيب" خلال فتح تسجيل النضارة التي يرتديها حازم ليشاهد اعترافات الروسي "أيمن الشيوي" ويفاجئ أنه الدكتور يوسف بدوي الذي يحضر معه رسالة الماجستير.

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