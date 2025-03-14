شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 13.. اختفاء فلوس "صديق" من سيارة أحلام والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل إخواتي الحلقة 13 اختفاء أموال أحمد الأزعر "صديق" المقدرة بمليون دولار من سيارة "أحلام" روبي، وذلك بعدما جمعت الملبغ لترده له بالكامل، إلا أن شقيقتها نجلاء "جيهان الشماشرجي" اتصلت بها وأخبرتها أنها حلمت باختفاء الأموال.

وقدم مسلسل إخواتي الحلقة 13 شكرا خاصا على تتر بداية المسلسل للفنان أحمد حاتم والذى لعب دور شرف لشخصية "ربيع" زوج جيهان الشماشرجي "نجلاء".

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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