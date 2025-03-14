مصطفى شعبان يدعوه جمهوره لمتابعة قطايف سامح حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 01:20 صباحاً - طلب الفنان مصطفى شعبان من جمهوره متابعة برنامج "قطايف" الذي يقدمه الفنان سامح حسين على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، طوال أيام شهر رمضان الفضيل، ويحقق من خلاله نجاحا لافتا.

وكتب مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك: "برنامج قطايف للفنان والصديق الغالي سامح حسين عمل يستحق المتابعة والإشادة، برنامج يخطف العين والقلب من أول ثانية بلغته السلسة وأدائه الهادئ وكلماته القوية والمعبرة".

وتابع: "البرنامج عبارة عن جرعة يومية من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي تصلح لكل أفراد الأسرة، والحقيقة أن كل ذلك ليس غريبًا على فنان عظيم مثل سامح حسين".

وخاطب متابعيه: "أدعو جميع أصدقائي ومتابعيني لمشاهدة هذا البرنامج المميز والاستفادة من رسائله القيمة".

سامح حسين يرد على دعوة مصطفى شعبان

ورد سامح حسين على منشور مصطفى شعبان قائلا: حبيبي النجم الكبير مصطفى شعبان ما تحرمش من دعمك وكلامك الجميل زيك وألف مبروك المسلسل يا حبيبى

ويخوض الفنان سامح حسين تجربة جديدة في شهر رمضان الكريم، من خلال تقديمه برنامج يحمل اسم "قطايف" على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في العاشرة مساء كل يوم طوال شهر رمضان.

يتناول البرنامج القيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي، في إطار بسيط يسهل على الجمهور التفاعل معه.

يرتكز قطايف، على تقديم رسائل إيجابية من خلال قصص ومواقف حياتية تعكس المبادئ السامية مثل الصدق، والرضا، والتسامح، والحب الصادق، كما يناقش بعض المفاهيم الخاطئة ويحاول تصويبها بمناقشة هادئة.

مصطفى شعبان "حكيم باشا"

ويُقدم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية للمرة الأولى في موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث يجسد دور حكيم الذي يصبح كبير عائلة الباشا، ويتولى تجارة الآثار التي تعمل فيها العائلة، ولكن مع مرور الحلقات الأولى يدخل في صراعات كبيرة مع تجار الآثار، وكذلك مع أبناء أعمامه بسبب سيطرته على التجارة.

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فريق عمل المسلسل

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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