وتقابل حبيب الحلقة 13..علاقة ياسمين عبد العزيز وعائلة طليقها تزداد توتراً

اتهامات جديدة من رقية لـ ليل

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الكشف عن علاقة فارس وفرح وقت تواجدهما فى المانيا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 01:20 صباحاً - توترت العلاقة بين ليل () وعائلة طليقها يوسف () بشكل أكثر خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ""، وذلك في ظل رغبة رقية العسكرى () في الانتقام من ليل ومحاولاتها الدائمة توجيه الاتهامات الكاذبة لها، وكذلك التطورات التي تضعها دائماً في مواقف صعبة أمام عائلة طليقها.وخلال أحداث الحلقة حاولت رقية افساد علاقة ليل بـ فارس () شقيق زوجها، بعدما أخبرته بأن الأخيرة تتحدث عنه هي وزوجها يوسف بشكل غير لائق ووصل إلى الخوض في الأعراض وسط دهشة كبيرة من فارس الذي يصدق ما تقوله رقية، ولكنه يتصل بـ ليل ويواجها بهذا الحديث لتنفعل ليل وتخبره أنها لا يمكن أن تصدر عنها مثل هذه الأفعال بسبب بناتها وأن يوسف في النهاية والدهم.يمكنكِ قراءة.. ربنا نصرني.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشور غامض عبر إنستغراموتطورت الأمور في الحلقة بعدما قرر فارس طرد نجلاء () بسبب نقلها أخباره وتحركاته إلى رقية، وفى نفس الوقت يُعيّن فرح () مديرة لمكتبه، وسط حالة رفض من يوسف الذى يطالب بإلغاء تعيينها ولكن فارس يصر على استمرارها، في الوقت نفسه تتعرض ليل لصدمة كبيرة بسبب تصرف فرح بالعمل في شركة أبو العزم وسط الحرب الدائرة بينها وبين هذه العائلة بعد طلاقها من يوسف.و شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ""، معاتبة ليل لشقيقتها فرح على عملها في الشركة، لترد فرح بأنها قررت استخدام علاقاتها من أجل مستقبلها، إلا ان ليل ترى أن وجود فرح في الشركة يجعل يوسف ورقية يعتقدان أن ليل هي التي أرسلت أختها من أجل نقل أخبار الشركة، إلا أن فرح تنفعل وتصر على الاستمرار في عملها وتؤكد بأنها لن تستمع إلى كلام أحد.وأدى تعيين فرح في شركة أبو العزم إلى توابع مثيرة، حيث تتواجد ليل في حديقة الفيلا في الوقت الذى كان يقف فيه فارس مع كاريمان ()، لتحضر إجلال () وتتهم ليل بأنها تقف للتصنت على أبنائها بسبب غيرتها وحقدها، ويتدخل فارس ويدافع عن ليل، فيما تفاجئ إجلال الجميع بأن ليل دفعت أختها للعمل في الشركة مع فارس وتفجر المفاجأة بأن فرح كانت على علاقة بفارس أثناء تواجدهما في ألمانيا.إقرئي أيضاً.. إنجي كيوان تقع في حب كريم فهمي وعمرو سعد من طرف واحد في رمضان 2025بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».