شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 13.. نجلاء تبدأ فى كشف مخطط شقيقاتها وأنهن وراء مقتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل إخواتي الحلقة 13 بدء اكتشاف نجلاء "جيهان الشماشرجي" مخطط شقيقاتها الثلاثة، في إقناعها بأن أحلامها تتحقق، وذلك هو السبب في موت ربيع "أحمد حاتم"، إلا أنها بدأت تكشف الأمر خاصة بعدما شاهدتهن وهن يغيرن عفش منزلها، بعدما أخبرتهن بأنها حلمت بتغير كامل عفش منزلها.

فيما شهد مسلسل إخواتي الحلقة 13، قيام أحلام "روبي" بتوصية أبنائها بتعلم اللغات والاستفادة القصوى من المدرسة الجديدة التي ادخلتهم فيها، وذلك لأنها لن تستطيع دفع مصاريف المدرسة لعام جديد، خاصة بعدما كشف أمر الدولارات وطالبها صاحبها بردها كاملة.

فيما شهد المسلسل قيام علي قاسم "نجاتي" بالكشف عن الاتفاق الذي تم بينه وبين شقيقات نجلاء، حيث اتفقن معه على أن يدعو نجلاء للرقص من جديد في الفرقة، وذلك لتشعر نجلاء بأن أحلامها تتحقق وذلك استكمالا لمخطط قتل ربيع والحفاظ على روايتهن بأنه قتل بسبب حلم "نجلاء".

فيما رفض علي صبحي، زوج سها "نيللي كريم"، عمل زوجتها مع إدوار "نبيل عيسى" وذلك بسبب قيام إدوارد بمغازلتها.

بينما قامت جيهان الشماشرجي "نجلاء" بمساندة شقيقتها سها للعمل مع إدوارد وأقنعت علي صبحي بأنها ستذهب مع سها لحمايتها من إدوارد.

وقدم مسلسل إخواتي الحلقة 13 شكرا خاصا على تتر بداية المسلسل للفنان أحمد حاتم والذي لعب دور شرف لشخصية "ربيع" زوج جيهان الشماشرجي "نجلاء".

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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