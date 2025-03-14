شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى الحلقة 13.. أحلام توصى أبناءها بتعلم اللغات والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل إخواتي الحلقة 13، قيام أحلام "روبي" بتوصية أبناءها بتعلم اللغات والاستفادة القصوى من المدرسة الجديدة التي أدخلتهم فيها وذلك لإنها لن تستطيع دفع مصاريف المدرسة لعام جديد، خاصة بعدما كشف أمر الدولارات وطالبها صاحبها بردها كاملة.

فيما شهد المسلسل قيام علي قاسم "نجاتي" بالكشف عن الاتفاق الذي تم بينه وبين شقيقات نجلا، حيث اتفقن معه على أن يدعو نجلا للرقص من جديد في الفرقة وذلك لتشعر نجلا بأن أحلامها تتحقق وذلك استكمالا لمخطط قتل ربيع والحفاظ على روايتهن بأنه قتل بسبب حلم "نجلا".

فيما رفض علي صبحي، زوج سها "نيللي كريم"، عمل زوجتها مع إدوار "نبيل عيسى" وذلك بسبب قيام إدوارد بمغازلتها.

بينما قامت جيهان الشماشرجي "نجلا" بمساندة شقيقتها سها للعمل مع إدوارد وأقنعت علي صبحي بأنها ستذهب مع سها لحمايتها من إدوارد.

قدم مسلسل إخواتي الحلقة 13، شكر خاص على تتر بداية المسلسل للفنان أحمد حاتم والذي لعب دور شرف لشخصية "ربيع" زوج جيهان الشماشرجي "نجلا".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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