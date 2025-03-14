شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 13.. ريهام حجاج تكتشف شراكة سوسن بدر مع ياسمين الهوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة، إلى دينا سالم "ياسمين الهوارى" ليتحدثا عن مشروع أثينا الخاص بمحمود "شريف حافظ"، قائلة: "حريصة على عدم ضياع مجهودك، وكمان بقيتي صاحبة شركة كبيرة وتكسبي ملايين الجنيهات، وما المشكلة أن تتم بينك وبين العميدة إيمان السعداوي شراكة، وأنا مش عايزة أفضحك أو أفضح الشركة الخاصة بيكي، أنا عايزة أعرف الحقيقة". وأكدت دينا أن (إيمان السعداوي) أنها عرضت الشراكة على محمود قبلها، ورفض أن فكرة المشروع تأخذ منه لذلك رفضت المشروع.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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