شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. ياسمين عبد العزيز تلغى أول مهمة عمل والان مع تفاصيل الخبر

تقرر ليل (ياسمين عبد العزيز) عدم إكمال مهمة عملها في عمل ديكورات فيلا الألفطى الخاصة بـ بيبو (إيمان السيد) وشقيقتها تونة (بدرية طلبة)، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث أجرت ليل معاينات في الفيلا ولكنها وجدت تصرفات الأختين غير طبيعية وغير متزنة لتخرج من الفيلا وتخبر المهندس هاشم باعتذارها عن هذا العمل.

ووصلت الأحداث إلى ذروتها في نهاية الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تقيم رقية العسكرى (نيكول سابا) عشاء من أجل حازم (محمود ياسين جونيور) وخطيبته إنجى (بسنت أبو باشا) ويتجتمع جميع أفراج العائلة في الفيلا، وتظهر كاريمان (إنجى كيوان) التي تطلب التحدث مع كريم فهمى في الخارج وتكشف له عن خططها العملية لأخذ رأيه فيها.

لاحظت كاريمان أن فارس لا يبادلها نفس شعور الإعجاب من طريقة كلامه، ولكنه في النهاية يجالمها ويدخلان الفيلا، لتظهر ليل (ياسمين عبد العزيز) في الحديقة وتأتى لها إجلال (أنوشكا) وتعنفها، حيث تتهمها أنها تقف للتنصت على أبنائها وأن كلها غيرة وحقد، وتخبر رقية كل المتواجدين في الفيلا بأن هناك صوتا عاليا فى الخارج ليخرج الحميع ويجدون مشادة كلامية مع ليل.

يتدخل فارس ويدافع عن ليل، فيما تفاجئ إجلال الجميع بأن ليل دفعت أختها للعمل في الشركة مع فارس وتفجر المفاجاة بأن فرح كانت على علاقة بفارس أثناء تواجدهما في ألمانيا.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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