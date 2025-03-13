شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شنب شرقي منقرض" على مسرح نهاد صليحة.. 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق الجدار الرابع للفنون أول عروضه المسرحية "شنب شرقي منقرض" المستلهم من كتاب الدكتور محمد طه "ذكر شرقي منقرض"، والعرض من تأليف وأشعار ديفيد رفيق ومن إخراج سامح أمون، ومن المقرر أن يقام العرض مساء الجمعة الموافق 25 أبريل المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم.

يدور العرض في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقي بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، تسليع المرأة، العنف الأسري، والتربية الخاطئة، ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟

ويجري مخرج العرض سامح أمون بروفات مكثفة استعدادًا لأول ليالي العرض وأكد سامح ثقته الكاملة في فريق العمل المتميز، الذي يبذل جهدًا كبيرًا ويظهر حماسًا منقطع النظير لضمان نجاح هذه التجربة الفنية التي تجمع بين الإبداع الأدبي والإبداع المسرحي.

وفي إطار حديثه عن العرض المسرحي المستلهم من كتابه، عبّر الدكتور محمد طه عن إعجابه الكبير باسم العرض الذي تم اشتقاقه من عنوان مؤلفه، مشيدًا باللمسة الفنية التي أضافت لمحة من الإبداع إلى العمل، كما أبدى طه رغبة قوية في حضور العرض المسرحي في حالة تواجده في مصر، مؤكدًا اهتمامه البالغ بمشاهدة هذا العرض المسرحي الحي المستوحى من كتابه "ذكر شرقي منقرض".

العرض بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، إضاءة عز حلمي، استعراضات محمد البحيري وديكور العشوائي، مكياج مارينا برزي، الحان الأغاني جون خليل، توزيع موسيقي رفيق جمال، ملابس مريم ظريف، اكسسوارات مايفل ماهر ودعايا جون جمال، مخرج منفذ ديفيد ملاك.