شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. غضب مصطفى شعبان وتوعده لعمه وأولاده بعد معرفته بخيانتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث كشف كبير المطاريد الجارحي، لحكيم باشا "مصطفى شعبان" أن عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" طلب منه أن يفتح له المغارة دون علم حكيم، وبعدما كان حكيم ينوى الخير له ولأولاده ويوزع التركة عليهم، ثار غضبه من جديد نحوهم وتوعد لهم طالما قدموا يد الخيانة له.

وكشفت لومة "يارا قاسم" لصفا "هاجر الشرنوبي" الخطة التي دبرتها برنسة "سهر الصايغ" مع إخوتها سليم وبحر، ضد أبيها كبير المطاريد للتخلص منه، وذلك خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث قالت لها إنهم ينوون التخلص منه عن طريق قتل الغفر الذين يحرس الجبل، فإما أن يتهم هو بقتلهم أو يتم قتله على أيديهم، مما أثار غضب صفا وخرجت مسرعة من الحجرة لتجد برنسة تستمع لحديثهما من خلف الباب، فهددتها صفا إذا أصيب أبوها بمكروه سوف ترى منها وجها لم تره من قبل.

ونصب واصل "رياض الخولي"، وغراب "أحمد فهيم"، فخاً جديداً لحكيم باشا" مصطفى شعبان" وذلك خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث صعدا الجبل بصحبة سليم "منذر ريحانة"، وطلبوا من كبير الإرهابيين بخيت أن يقتل الغفر الذين يتبعون المديرية، ولم يفصحوا له عن السبب وراء طلبهم ولكن أغروه بالكثير من الأموال وبالفائدة التي ستعود عليه من وراء ذلك، ووافق بخيت على طلبهم.

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث أشاد نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" بطبيخ غزل "دينا فؤاد"، وقال إنه أفضل من أكل برنسة "سهر الصايغ"، مما أثار غضب برنسة، وكذلك غضب باقي النساء في القصر، ما عدا صفا "هاجر الشرنوبي"، وسعدت غزل سعادة كبيرة بهذه الإشادة واعتبرتها انتصارا جديدا على برنسة.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تصدت غزل "دينا فؤاد" لبرنسة "سهر الصايغ"، وكسرت كلامها وأخرجت من الثلاجة لحوم ودجاج، مما دفع زوجات أخيها بإبلاغها على الفور، فتشاجرت برنسة معها ولكن قامت غزل بالرد وقالت لها إن ذلك أوامر الكبير حكيم باشا وهي تنفذ أوامره، ولم تكتف بذلك بل أمرتها بإخراج الطعام على السفرة، مما أثار غضب برنسة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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