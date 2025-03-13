شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 13 .. ريهام حجاج تتأثر بكلام والدها بعد إشادته بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند زيارة والد مى "محمود قابيل" لابنته خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أثينا، في المستشفى كان ينتظره عدد من الصحفيين لسؤاله عن مى "جما الأشقر" وسبب انتحارها، وهل كانت تأخذ حبوبا مخدرة، كما أشاد بابنته نادين "ريهام حجاج" ووصفها أنها بطلة وأنها كانت تنقل الحقيقة وتزيد من وعينا ضد من يحاولون كسرنا، قائلا: "أنا فخور بيها وفخور بمي، وأن مي كان نفسها تكون في نفس قوة نادين"، وتأثرت نادين بكلام والدها والإشادة بها.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء. مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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