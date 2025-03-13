شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. فارس يرفض طلب يوسف بطرد فرح من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يقتحم يوسف (خالد سليم) مكتب فرح (بسنت شوقى) التي عينها أخيه فارس (كريم فهمى) مديرة لمكتبه، ويسخر يوسف من قلة خبرة فرح في مجال التسويق لتكون في هذا المنصب، ليدخل فارس ويؤكد أن فرح ستستمر في العمل وأنه وقّع على قرار تعيينها ليتوعد يوسف، فارس بأن سيكون له حديث معه في المنزل.

يعاتب فارس، فرح على عدم إخبار شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) بخطوة عملها في الشركة، ويؤكد لها أنه أبلغ ليل التي تكتشف أيضاً أن فرح لم تبلغ والدتها التى تجسد دورها الفنان حنان سليمان بهذا الأمر، وتنتظر ليل حضور فرح إلى المنزل لمواجهتها ومحاولة إقناعها بأن ما فعلته خطأ في ظل العدواة الدائرة بينها وبين طليقها يوسف وزوجته رقية العسكرى (نيكول سابا).

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، اتصال فارس بـ ليل ليسألها عما قالته رقية عنها، بأنها تتحدث عنها هى وزوجها يوسف بأسلوب غير لائق والخوض في أعراضهما، لتنفعل ليل ويمكن أن تتحدث على ست في الأعراض كما أن يوسف هو فى النهاية أبو بناتها وهى تخاف عليهما.

المشهد في شركة أبو عزم، حيث فارس يتحدث مع مديرة مكتبه نجلاء ويخبرها أنه اكتشف نقل أخباره إلى رقية ويطردها من الشركة، ثم يعين بعد ذلك فرح مديرة لمكتبه، وبمجرد علم يوسف بخبر تعيين فرح شقيقه طليقته ليل في الشركة، يغضب ويطلب من شقيقه حازم (محمود ياسين جونير) أن يخبر فارس بإلغاء تعيينها وتغادر الشركة وأن يبحث فارس لها على وظيفة في شركة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيبمسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.