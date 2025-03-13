شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. دينا فؤاد تكيد سهر الصايغ وتفرض سيطرتها على القصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تصدت غزل "دينا فؤاد" لبرنسة" سهر الصايغ"، وكسرت كلامها وأخرجت من الثلاجة لحوم ودجاج، مما دفع زوجات أخيها بإبلاغها على الفور، فتشاجرت برنسة معها ولكن قامت غزل بكبدها وقالت لها إن ذلك أوامر الكبير حكيم باشا وهي تنفذ أوامره، ولم تكتف بذلك بل أمرتها بإخراج الطعام على السفرة، مما أثار غضب برنسة.

وبدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان بالتحقيق مع حكيم في قضية غسيل الأموال، وتدخل ياسين "ميدو عادل" وأقر في النيابة أنهم بالفعل تهربوا من الضرائب وطالب بالتصالح، ففهم حكيم على الفور أن هدف ياسين أنّ القضية لا تتحول لغسيل أموال فأقر كلامه وطالب بدفع كل الأموال التي تطلبها الضرائب، وأن يقوم بإدخال أموال المشروع للبنك.

وكشف ياسين "ميدو عادل" لحكيم باشا "مصطفى شعبان" لعبته على غراب "أحمد فهيم" بأنه خدعه ببيع حكيم له ولكن كان هدفه الأساسي أن يستطيع أن يُدخل الأموال التي كسبوها بشكل غير مشروع إلى البنك عن طريق الضرائب، وكان حكيم سعيد بتفكير ياسين وخطته، وطلب منه أن يخبره بعد ذلك بخططه حتى يكون مستعدا لها.

اجتمع ولاد عم حكيم وزوجاتهم، ليتفقوا على خططهم ضد حكيم خلال الفترة القادمة حتى يستطيعوا استعادة أموالهم، وهددت برنسة "سهر الصايغ" الجميع خلال الاجتماع أنها ستحرق القصر بما يحتويه إذا شعرت بخيانة أي شخص فيهم لها.

وقرر ياسين "ميدو عادل" أن يعطي لحكيم باشا مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا، البيتكوين التي استلمها من غراب "أحمد فهيم"، وكان عشرين بيتكوين، وعندما استنكر حكيم المبلغ وأنه كيف يبيعه لغراب بمبلغ صغير كهذا، تفاجأ أن العشرين بيتكوين يساوى 100 مليون جنيه، واقترح ياسين على حكيم أن يحول أمواله إلى البيتكوين حتى يهرب من فكرة المسألة القانون.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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