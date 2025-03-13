شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة وبكاء.. دياب يكتشف علاقة مى عز الدين بآسر ياسين فى قلبي ومفتاحه الحلقة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل قلبي ومفتاحه قيام أسعد (دياب) بالشك في ميار (مي عز الدين)، ليقوم بمحاولة معرفة أين تتواجد في منطقة وسط البلد، وبالفعل يكتشف الفندق الذي تنزل به ميار، ويرشي الموظف ليعطيه الغرفة التي نزلت بها ميار، وبمراقبتها يكتشف علاقتها بعزت (آسر ياسين)، وسط صدمته الشديدة وبكائه ويسيطر عليه الحزن.

وكانت الحلقة شهدت معرفة مهجة (عايدة رياض) أن نصر (محمود عزب)، هو من قام بإرسال ورقة الحب إليها، وليس شناوي (أشرف عبد الباقي)، لتصدم وتحزن، وبمواجهتها لشناوي، يصارحها بالحقيقة، لتطلب منه الطلاق، وأن يترك العمل لدى ابنها أسعد (دياب).

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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دياب في الحلقة 13



أحداث الحلقة 13