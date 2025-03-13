شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين برفقة ياسمين صبري وفريق عمل مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد شاهين من تصوير دوره في مسلسل الأميرة ظل حيطه، الذي يشارك في بطولته برفقة النجوم ياسمين صبري، ونيقولا معوض، ووفاء عامر، وعابد عناني، وهند عبد الحليم وغيرهم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، حيث احتفل كل فريق العمل منذ أيام بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، ومن المقرر بدء عرضه حصريا على قناة on بدءاً من الأحد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عرضه على أبوظبي في النصف الأول من رمضان.



فريق عمل مسلسل الأميرة ظل حيطه فريق عمل مسلسل الأميرة ظل حيطه



أحمد شاهين وياسمين صبرى أحمد شاهين وياسمين صبرى

يقدم أحمد شاهين يقدم في العمل شخصية محروس المحامي الذي تلجأ له ياسمين صبري لمساعدتها في كل المشكلات التي تواجهها ضمن أحداث العمل.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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