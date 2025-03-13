شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 13.. ريهام حجاج تحاول إنقاذ جيدا منصور بعد انتحارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت داليدا "دونا إمام" خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أثينا، من نادين "ريهام حجاج" مساعدتها سريعا لأنها خائفة على ياسمين "جيدا منصور" أن تفعل في نفسها شيئا بعد فيديو نشره حساب أثينا الغامض أنها السبب في أن آدم يتخلص من حياته لتنهار.

وتذهب نادين إلى منزل ياسمين لتتحدث مع والدها وتطلب منه الصعود إلى غرفتها لتجدها انتحرت بعد أن أخذت شريط دواء كامل، لتحاول نادين إنقاذها، وأن يطلب والدها الإسعاف سريعا.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء. مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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