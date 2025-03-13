شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 13.. فرقة النص تخضع للتحقيق بعد تفجيرات المستشفى والنص يهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، أحداثا مختلفة، حيث بدأت بالنص يمشى فى طرقات الشوارع بعد الانفجار الذى حدث فى المستشفى بجوار البنك الأهلى، كما اتهم البوليس النص وفريقه بتخريب المستشفى وموت وإصابة العديد من المرضى، كما خضع زقزوق ورسمية للتحقيق.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.