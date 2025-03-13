شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14.. هروب بابا ماجد من محبسه بدار الأيتام بمعاونة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، قيام "عبيد" مينا أبو الدهب بمعاونة "بابا ماجد" محمود حميدة في تهريبه من محبسه داخل دار الأيتام، حيث قام بفتح الباب وترك القفل مفتوحا.

وطلب "عبيد" من "بابا ماجد" أن يغادر أثناء نوم الجميع، كما أخبره "ماجد" بأنه سيعطيه رقمه وطلب منه ألا يعطيه لأحد، وبالفعل استطاع "ماجد" في الهروب من الدار.

واتصل "عبيد" في اليوم التالى، على "ولعة" وأخبره بأن "بابا ماجد" هرب، وأخبره "ولعة" بأن ليس مشكلة من قام بتهريبه لأنه سيقوم بتسليم الملف للشرطة، وهو الأمر الذى لم ينتظر عليه "عبيد" وقام بالاتصال بـ"ماجد" وأخبره بما سيفعله "ولعة" وأنه سيسلم الملف للشرطة، وكشفته "أمينة" دنيا ماهر، حيث تنصتت عليه أثناء المكالمة وعنفته.

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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