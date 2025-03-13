شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد حلقة 14.. أبناء ليلى يصابون بالصدمة بعد اشتباه إصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3، دخل أبناء أحمد "شريف سلامة" وليلى "دينا الشربيني" في حالة من الفزع، وخاصة أميرة "جيسيكا حسام"، والتي دخلت في نوبة من البكاء، بعدما علمت بأن نتيجة تحليل والدتها قد تكون مصابة بمرض السرطان.

وأثناء تحدث ليلى مع أبنائها، أمسكت بمعدتها وانهارت وسقطت على الأرض وهو ما زاد من حزن الأبناء.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد 3، شهدت طلب فاتن "ألفت إمام" من تيمور أبو العز "أحمد كمال"، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صدر حكم قضائى بالحجز على المزرعة الخاصة به.

ورفض تيمور اقتراح فاتن، وطلب منها إخفاء أمر الحجز على المزرعة عن الجميع بدون استثناء، موضحا لها أنه سيتعامل مع الأمر ويحل الأزمة.

ووجه الكاتب حسين "أحمد عبد الوهاب" عتابا لـ مولى "مريم الخشت" بسبب خطيبها منصور "عمرو صالح".

وخاطب حسين مولى بطريقة تحمل عتابا وغيرة فى أن واحد، موضحا لها أنه كان هناك الوقت الكافى لتحكى له أكثر عن علاقتها بمنصور، بدلا من أن يفاجأ بخطبتهما.

وحاولت ليلى "دينا الشربيني" وفوزية "ميمى جمال"، إقناع مولى "مريم الخشت" بإقامة عرس لها وحفل زفاف، خاصة وأنها كانت ترفض الفكرة منذ بداية ارتباطها.

ودار حديث كوميدى بين ليلى وفوزية، حيث استشهدت فوزية بليلى موضحة أنها أقامت عُرسين لها، لترد عليها ليلى بأنها كانت تريد أن تقيم العرس الثالث خلال زواجها بأحمد مختار "شريف سلامة".

وتبادل منصور "عمرو صالح" وعادل "حسين فهمي" الحديث حول علاقته بمولى "مريم الخشت" ومستقبلهما بعد الزواج وكيفية استمرار علاقتها.

وأوصى عادل منصور بالحرص على مشاعر مولى ومراعاتها، لأنها أضعف وأرق مما تحاول إظهاره إلى الناس، وعبر عن ذلك بقوله "لو زعلتها هزعلك".

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