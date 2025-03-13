شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. فخ جديد ينصبه رياض الخولي وأحمد فهيم لمصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصب واصل "رياض الخولي"، وغراب "أحمد فهيم"، فخاً جديداً لحكيم باشا "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث صعدوا الجبل بصحبة سليم "منذر ريحانة"، وطلبوا من كبير الإرهابيين بخيت أن يقتل الغفر الذين يتبعون المديرية، ولم يفصحوا له عن السبب وراء طلبهم ولكن أغروه بالكثير من الأموال وبالفائدة التي ستعود عليه من وراء ذلك، ووافق بخيت على طلبهم.

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث أشاد نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" بطبيخ غزل "دينا فؤاد"، وقال إنه أفضل من أكل برنسة "سهر الصايغ"، مما أثار غضب برنسة، وكذلك غضب باقي النساء في القصر، ماعدا صفا "هاجر الشرنوبي"، وسعدت غزل سعادة كبيرة بهذه الإشادة واعتبرتها انتصار جديد على برنسة.

شهدت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تصدت غزل "دينا فؤاد" لبرنسة "سهر الصايغ"، وكسرت كلامها وأخرجت من الثلاجة لحوم ودجاج، مما دفع زوجات أخيها بإبلاغها على الفور، فتشاجرت برنسة معها ولكن قامت غزل بكبدها، وقالت لها إن ذلك أوامر الكبير حكيم باشا وهي تنفذ أوامره، ولم تكتف بذلك بل أمرتها بإخراج الطعام على السفرة، مما أثار غضب برنسة.

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان بالتحقيق مع حكيم في قضية غسيل الأموال، وتدخل ياسين "ميدو عادل" وأقر في النيابة أنهم بالفعل تهربوا من الضرائب وطالب بالتصالح، ففهم حكيم على الفور أن هدف ياسين أنّ القضية لا تتحول لغسيل أموال فأقر كلامه وطالب بدفع كل الأموال التي تطلبها الضرائب، وأن يقوم بإدخال أموال المشروع للبنك.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025