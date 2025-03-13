شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14.. مفتاح يفدى ولعة ويتلقى ضربة سكين من رجال ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اصطحاب "ولعة" أحمد مالك، والدته لكى يعرفها على "سحر" فرح يوسف.

تحدث "مفتاح" مع "تهانى" وأخبرها بأنه علم بأن "قطايف" كان يحبها، وأخبرها بأنه يشعر بأنه يخونه ولذلك لن يستطيع رؤيتها مرة أخرى، وتلقى في وقتها اتصالاً من "أمينة" دنيا ماهر، وأخبرته أن "بابا ماجد" هرب، وأن "ولعة" سيقوم بتسليم الملف للشرطة.

غادر "مفتاح" مسرعاً ولحق به قبل الخروج واعتذر له عما فعله، وأصر "ولعة" على الذهاب لوحده لتسليم الملف للشرطة، ولكن كانت المفاجأة هو قيام "بابا ماجد" بتأجير رجال لخطف الملف وقاموا بطعن "مفتاح" بالكسين بعدما وضع نفسه أما صديقه ليفديه.

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025