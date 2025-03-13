شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. الظهور الأول لـ بدرية طلبه وإيمان السيد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، الظهور الأول للفنانتين بدرية طلبة وإيمان السيد، بأدوار شقيقتين وهما أبناء أكبر تاجر أسماك بالإسكندرية، وتحضران إلى القاهرة بصحبة شقيقتهما الثالثة وهى طفلة في الحادية عشرة من عمرها، من أجل العيش في فيلا والدهما، وتحتاجات إلى تغيير ديكورات الفيلا، فيرشح لهم المهندس الذى يجسد دوره ممدوح الشناوى ليل (ياسمين عبد العزيز).

وتعانى الشقيقتان بدرية طلبة من عدم الزواج، وذلك أثّر بشكل كبير على شخصيتهما وهذا ما كشفته أختهما الثالثة الطفلة، وبالفعل يتصل ممدوح الشناوى بليل ويخبرها بوصول أصحاب الفيلا التي ستقوم بعمل ديكوراتها وسط فرحة كبيرة من ليل التى كانت تنتظر هذه الفرصة من أجل العودة إلى عملها كمهندسة ديكور مرة أخرى.

واستكملت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يتصل فارس بـ ليل ويسألها عن تحدثها على رقية (نيكول سابا) ويوسف (خالد سليم) بأسلوب غير لائق أو الخوض في أعراضهما، لتنفعل ليل ويمكن أن تتحدث على ست فى الأعراض كما أن يوسف هو فى النهاية أبو بناتها وهى تخاف عليهن. المشهد في شركة أبو عزم، حيث فارس يتحدث مع مديرة مكتبه نجلاء ويخبرها أنه اكتشف نقل أخباره إلى رقية ويطردها من الشركة، ثم يعين بعد ذلك فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه، وبمجرد علم يوسف بخبر تعيين فرح شقيقه طليقته ليل في الشركة، يغضب ويطلب من شقيقه حازم (محمود ياسين جونير) أن يخبر فارس بإلغاء تعيينها وتغادر الشركة وان يبحث فارس لها على وظيفة في شركة أخرى.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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