شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 14.. تتوالى المصائب على سعد الحامى بعد تمرد زوجاته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال تتوالى المصائب فوق رأس سعد الحامى "صبرى فواز" بعد تمرد زوجته الثانية.

ورغم محاولته التقرب من جليلة بهدية والتي رفضت أن تأخذ الهدية منه بعد أن أخبرها الجواهرجى أنه اشترى هدية لزوجته وتطرده جليلة بعد أن طردته مقبولة.

شهدت الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، يحاول عبد الستار الكف "محمد هنيدي" تذكر مكان الذهب، بعدما شاهد صورة أحضرها له وحيد "أحمد أنور"، تجمعه بعبد الرحيم غلاب، صاحب الذهب، والذى أمنه عليه قبل وفاته.

وطلب عبد الستار الكف من وحيد، أن يترك له الصورة لمدة ليحاول التذكر.

وأرسل عبد الستار الكف "محمد هنيدي" ابنته إنجي "ألحان المهدي" ووحيد "خالد أنور"، للبحث عن أموال أقرضها إلى صاحب محل لعب أطفال.

وبعد طلبهما للأموال من صاحب المحل، كشف لهما عن عدم وجود سيولة مالية لديه، وأنه يمكنهما الحصول على الأموال على شكل "بضاعة" و"لعب أطفال".

ودار حوار بين صاحب محل لعب الأطفال وإنجي ابنة عبد الستار الكف، بعدما طلبت شراء "دبدوب" من المحل ليكشف لها صاحب المحل، أن هذا الدبدوب يعود لوالدها.



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