شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 13.. بسنت شوقى تثير أزمة بين كريم فهمى وخالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يتصل فارس (كريم فهمى) بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) ويسألها عن تحدثها على رقية (نيكول سابا) ويوسف (خالد سليم) بأسلوب غير لائق أو الخوض في أعراضهما، لتنفعل ليل ويمكن أن تتحدث على ست في الاعراض كما أن يوسف هو فى النهاية أبو بناتها وهى تخاف عليهن.

المشهد في شركة أبو عزم، حيث فارس يتحدث مع مديرة مكتبه نجلاء ويخبرها أنه اكتشف نقل أخباره إلى رقية ويطردها من الشركة، ثم يعين بعد ذلك فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه، وبمجرد علم يوسف بخبر تعيين فرح شقيقه طليقته ليل في الشركة، يغضب ويطلب من شقيقه حازم (محمود ياسين جونير) أن يخبر فارس بإلغاء تعيينها وتغادر الشركة وان يبحث فارس لها على وظيفة في شركة أخرى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بمقابلة فارس لرقية العسكرى في حديقة الفيلا، وتتحدث معه عن غضبها من تصرفاته معها رغم انها تعتبره مثل أخيها، ولكنه أصبح شخص آخر منذ طلاق ليل من شقيقه يوسف، وتؤكد له على رفضها فكرة تعيين فرح أخت ليل في الشركة لأن ذلك يعد أمراً غريباً بالنسبة لها.

تستكمل رقية حديثها مع يوسف وتطلب منه أن يكون بجانبها هي وشقيقه لأن ذلك هو المفترض أن يحدث، وفى نفس الوقت تحاول رقية اتهام بيوسف بأمور كاذبه مثل أنها تتحدث عنها هي ويوسف بسوء بل وتخوض في أعراضهم، وسط اندهاش من يوسف الذى يلمح لها بأنه اكتشف نقل مديرة مكتبه نجلاء (ندا أكرم) أخباره وتحركاته لها، قائلاً:"لو احتجتى أي أخبار عنى أنا موجود".

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيبمسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.