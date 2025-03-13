شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14.. والدة ولعة تلتقيه بدار الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب والدة "ولعة" أحمد ماله للدار، وقابلته وأخبرته بأنها متـاكد من إنه ابنها.

واستكملت الحلقة حيث أخبرته بأن "ماجد" محمود حميدة السبب في كل ذلك، وإنها عانت كثيراً حتى تكون بجواره، وأخبرته أن "ماجد" ظل يشكك والده فيها حتى حدث الطلاق وأنه فعل ذلك حتى يرث كل شيء، فكان يجب أن يخبرها بأنك ميت.



وكانت الحلقة شهدت حديث "ولعة" مع والدته ولكنها أخبرته إن ابنها مات وهو لديه 3 سنوات، وأقسم لها "ولعة" بانه عايش، ولكنها لم تصدق وطلبت منه مغادرة المنزل، كما أخبرته بأن "ماجد" عم ابنها، أي "عمه".

وذهب "ولعة" أحمد مالك إلى "بابا ماجد، بعد معرفة أنه عمه، وجلس امامه في أةل مواجهة بينهما، وسأله عن سبب جعله يتيماً.

واستكمل المشهد بتأثر حيث أخبره "ولعة" بأنه سأل كل الناس على صورة والدته اذا كان يعرفها، وأخبره بإنها ما زالت تظن أن ابنها ميت، ليرد عليه "ماجد ويخبره بأنه فعل ذلك لأنه يحبه لأن بعد طلاق والدتك تزوجت من شخص آخر، وسافرت بالخارج ووالدك توفى، فخاف أن ياخذه منها فأخبره بأن ابنها مات.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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