شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. رقية تتهم ليل بالخوض فى عرضها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بمقابلة فارس (كريم فهمي) لرقية العسكرى (نيكول سابا) في حديقة الفيلا، وتتحدث معه عن غضبها من تصرفاته معها رغم انها تعتبره مثل أخيها، ولكنه أصبح شخص آخر منذ طلاق ليل (ياسمين عبد العزيز) من شقيقه يوسف، وتؤكد له على رفضها فكرة تعيين فرح (بسنت شوقى) أخت ليل في الشركة لأن ذلك يعد أمراً غريباً بالنسبة لها.

تستكمل رقية حديثها مع يوسف وتطلب منه أن يكون بجانبها هي وشقيقه لأن ذلك هو المفترض أن يحدث، وفى نفس الوقت تحاول رقية اتهام بيوسف بأمور كاذبه مثل أنها تتحدث عنها هي ويوسف بسوء بل وتخوض في أعراضهم، وسط اندهاش من يوسف الذى يلمح لها بأنه اكتشف نقل مديرة مكتبه نجلاء (ندا أكرم) أخباره وتحركاته لها، قائلاً:"لو احتجتى أي أخبار عنى أنا موجود".

مسلسل وتقابل حبيب 12

وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، احتفال رقية العسكرى بحصولها على الفيلا وطرد ليل منها ونومها في سريرها، وفى نفس الوقت تكافئ رقية زوجها يوسف بما حدث وتخبره بإيداع مبلغ بقيمة 4 ملايين دولار في حسابه من أجل دفع دفعات الصفقات الجديدة الخاصة بالشركة، كما تؤكد له على دخولها في الصفقة الجديدة بنسبة 25% وليست 40 حتى تستعيد الشركة مكانتها.

يحضر فارس إلى الفيلا ويذهب لمقابلة ليل في الاستراحة ويتأسف لها على ما حدث لها من عائلته وتخبره بتهديدات والدته لها بأنها ستسجنها وتأخذ البنات، يؤكد فارس تواجده بجانبها حتى لو وصل به الأمر إلى معاداة عائلته، كما يصر فارس على عودة ليل للعمل كمهندسة ديكور ومساعدتها في ذلك، ويؤكد مرة أخرى لها أنها ليست بمفردها في المكان.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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