شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14.. والدة ولعة تكذبه وتطرده وتخبره بوفاة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بعد معرفة "ولعة" أحمد مالك بمكان والدته والذهاب إليه ومواجهتها.

تحدث "ولعة" مع والدته ولكنها أخبرته إن ابنها مات وهو فى سن 3 سنوات، وأقسم لها "ولعة" بأنه عايش، ولكنها لم تصدق وطلبت منه مغادرة المنزل، كما أخبرته بأن "ماجد" عم ابنها، أي "عمه".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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