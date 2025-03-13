المُخرج محمد سامي ضيف الحلقة الجديدة من برنامج رامز ايلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 08:55 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج "رامز ايلون مصر"، وكان ضيف الحلقة المُخرج محمد سامي والذي تعرض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم الفنان رامز جلال للمخرج محمد سامي بشكل ساخر واصفًا إياه بالمخرج المُثير للمشاكل، والذي "قهر ياسمين صبري وظلم نسرين أمين".
وتابع رامز جلال في المقدمة الساخرة: ضيفنا النهاردة مخرج كبير لكن مشاكله كتير، قهر ياسمين صبري لدرجة إنها فكرت تروح تشتغل مضيفة، ونسرين أمين من غلبها كشفت راسها وحسبنت عليه في كل البوستات".
وفور تعرض محمد سامي لمقلب مواجهة "الروبوت" والذي يُجسد شخصيته الفنان رامز جلال ظل يتحدث بعصبية وبشكل خاص حينما تعرض للصعق بالكهرباء، وحينما سأله الروبوت عن شعوره بالخوف أكد المُخرج محمد سامي بأنه أُصيب بالخوف.
كما تحدث المخرج محمد سامي خلال تعرضه للمقلب عن تقديمه مسلسلين في موسم دراما رمضان 2025، مؤكدًا بانه في البداية كان يعمل على مسلسل "إش إش" وعقب ذلك بدأ العمل على مسلسل "سيد الناس".
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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محمد سامي يُصاب بحالة من الخوف خلال تعرضه لمقلب الحلقةوبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام المخرج محمد سامي بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم الفنان رامز جلال للمخرج محمد سامي بشكل ساخر واصفًا إياه بالمخرج المُثير للمشاكل، والذي "قهر ياسمين صبري وظلم نسرين أمين".
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وتابع رامز جلال في المقدمة الساخرة: ضيفنا النهاردة مخرج كبير لكن مشاكله كتير، قهر ياسمين صبري لدرجة إنها فكرت تروح تشتغل مضيفة، ونسرين أمين من غلبها كشفت راسها وحسبنت عليه في كل البوستات".
وفور تعرض محمد سامي لمقلب مواجهة "الروبوت" والذي يُجسد شخصيته الفنان رامز جلال ظل يتحدث بعصبية وبشكل خاص حينما تعرض للصعق بالكهرباء، وحينما سأله الروبوت عن شعوره بالخوف أكد المُخرج محمد سامي بأنه أُصيب بالخوف.
كما تحدث المخرج محمد سامي خلال تعرضه للمقلب عن تقديمه مسلسلين في موسم دراما رمضان 2025، مؤكدًا بانه في البداية كان يعمل على مسلسل "إش إش" وعقب ذلك بدأ العمل على مسلسل "سيد الناس".
"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج و المسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».