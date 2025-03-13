مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرّم أحمد حلمي بجائزة الإنجاز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 08:55 مساءً - يحتفي مهرجان هوليوود للفيلم العربي بالنجم المصري أحمد حلمي، عبر منحه جائزة الإنجاز خلال دورته الرابعة، التي تُقام في لوس أنجلوس من 9 إلى 13 أبريل في لوك سينما، جليندال.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن موعد التكريم، حيث جاء في منشورها: يعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن تقديم جائزة (الإنجاز) للسوبر ستار النجم المصري أحمد حلمي خلال الدورة الرابعة من المهرجان، يتقدم المهرجان بجائزته للنجم المصري أحمد حلمي تقديرًا لما قدّمه من أعمال سينمائية متميزة، حيث شارك في أكثر من 50 عملًا سينمائياً.

بوستر تكريم أحمد حلمي - الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

وأضافت:" وتلقى العديد من الجوائز من مهرجانات محلية ودولية، كما حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر على مستوى مصر والعالم العربي، انضموا إلينا من 9 إلى 13 أبريل في لوك سينما، جليندال، لوس أنجلوس، لتنالوا فرصة مقابلة السوبر ستار أحمد حلمي."

وأعرب مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن سعادته باختيار النجم أحمد حلمي، ليكون مُكرم الدورة المقبلة، نظرا لكونه أحد النجوم الكبار في الوطن العربي الذين نجحوا في كسب ثقة ومحبة الجمهور منذ بدايات ظهوره في عالم الفن وحتى الآن.

تفاصيل النسخة الأولى من أيام هوليوود للصناعة

كما لفت «مدير المهرجان»، إلى أنه من المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن قائمة أفلام الدورة الرابعة، وتفاصيل النسخة الأولى من أيام هوليوود للصناعة.

من ناحية أخرى، ينطلق مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

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