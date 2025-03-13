إياد نصار: "ظلم المصطبة" معقد للغاية ومختلف عما قدمته من قبل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 08:55 مساءً - يواصل الفنان إياد نصار تصوير مسلسل ظلم المصطبة مع المخرجين محمد علي وعمرو موسى، والذي من المقرر بدء عرضه يوم ١٦ رمضان على قنوات المتحدة DMC والحياة وقنوات روتانا خليجية وإيه آر تي حكايات والظفرة وغيرها.

ويعد المسلسل أحد الأعمال التي يترقبها النقاد والجمهور بشدة، ورغم أن العنوان قد يبدو غريبًا للوهلة الأولى، إلا أنه يحمل في طياته دلالات عميقة تعكس أجواء العمل الذي تدور أحداثه في مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، من خلال قصة مشوّقة تناقش العادات الاجتماعية والتقاليد العرفية التي يتم الحكم بها في المجتمع الريفي، ليقدم العمل رؤية مختلفة للحياة في الريف المصري.

إياد نصار: كل شخصيات المسلسل تعرضوا للظلم

وقال إياد إن موضوع المسلسل معقد للغاية ومختلف عما قدمه من قبل، فكل شخصيات المسلسل تعرضوا لظلم من المجتمع حيث تعاقبهم الأعراف وليس الظلم الذي يعاقب عليه القانون لذلك أتى اسم المسلسل من المثل الشائع " ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

وأكد أن "المصطبة" في القرى مكانًا للجلوس، ولكنها في هذا العمل تعد شاهدًا على الحكايات والصراعات داخل المجتمعات الريفية، في إطار قصة درامية تمزج بين الحكايات الرومانسية والتشويق الاجتماعي صاغها المؤلف أحمد فوزي صالح في أول تعاون يجمع بينهما.

وأضاف أنه يلعب خلال المسلسل شخصية حسن عبد الودود الذي سجن لسبع سنوات ويخرج منه ليواجه من ظلموه، مؤكدا أنه يحب هذا النوع من الأعمال الفنية التي تطرح تساؤلات هامة وقضايا تهم المجتمع على الرغم من صعوبتها وتعبه من تقديم الشخصيات المركبة إلا أنه شخصيا ضد فكرة الأحكام المطلقة ولا يحب جلسات المصطبة والنميمة التي في نهايتها حكم على البشر.

وأكد نصار أن المسلسل يناقش هذه القضية الهامة، فكرة الاقتراب من الخطأ حتى لو لم ترتكبه فالمجتمع يحاسبك عليه وكأنك أخطأت تماما، وخاصة النساء أكثر من يتعرضن لهذا الظلم المجتمعي وهذا الشئ يحتاج إلى وقفة وهذه الأعراف تحتاج إلى مراجعة.

وأشار إياد أن جميع من في العمل يبذل مجهود كبير كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة رغم ضغط العمل في شهر رمضان إلا أنهم حريصون على الاهتمام بأدق التفاصيل ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.

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