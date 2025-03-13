شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور يشيد بأداء عبد الرحمن محمد في مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور بأداء الفنان عبد الرحمن محمد، وعلق على صفحة الفيس بوك قائلا : عبد الرحمن محمد أيضا من أفضل نجوم دراما رمضان الجديدة يتألق هنا في دور زقزوق في حلقات "النص" للمخرج حسام علي بعد أن تألق في السينما في فيلم "الحريفة" بجزءيه، وزقزوق شخصية ظريفة، طيبة وبريئة، ولكنها تفتقد الى الذكاء، وتتصرف بلتقائية وحسن نية، ورغم أنها يمكن أن تفسد كل شيء، فإنك لا تستطيع إلا أن تحبها، ربما لأن فيها الكثير من تصرفات الأطفال.

وأضاف يمتلك عبد الرحمن حضورا وقبولا بمجرد ظهوره، فيه هذه الطفولية والبراءة، ولكنه أيضا ممثل جيد، وطريقته في الإضحاك هادئة وبسيطة، لا يتكلف ولا يتصنع، خفة ظل فطرية.







وقال نحتاج إلى هذا النموذج الذي يمثله، وأعتقد أيضا أنه يمتلك القدرة على أداء أدوار غير كوميدية، بطريقة سلسة ومؤثرة.



يعرض مسلسل النُص على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء، وعلى قناة ON دراما 10 ونص مساء، والإعادة الأولى 7 ونص صباحاً، والإعادة الثانية 3 مساء.



يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.



ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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