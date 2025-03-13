شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تكشف عن الصور الأولى من كواليس مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منصة Watch it عن الصور الأولى من مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل المقرر انطلاق عرضه بدءً من يوم الأحد المقبل على قناة Dmc ومنصة watch it، وذلك ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

مسلسل لام شمسية يعرض بدءا من يوم الأحد المقبل على قناة dmc الساعة 7.15 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.30 صباحاً، بالاضاقة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

مسلسل لام شمسية يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسبة وإجتماعية تؤثر على الجمهير وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

وتعود أمينة خليل بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023.



جانب من كواليس مسلسل لام شمسية



أحمد السعدنى



ثراء جبيل والمخرج كريم الشناوى



كواليس مسلسل لام شمسية



امينة خليل وأحمد السعدنى والمخرج كريم الشناوى



محمد شاهين وياسمينا العبد



مسلسل لام شمسية



امينة خليل فى كواليس لام شمسية



فاتن سعيد



المخرج كريم الشناوى وأحمد السعدنى فى كواليس لام شمسية

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