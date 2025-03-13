شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: سامح حسين يستحق التحية والاحترام لما يقدمه من محتوى راق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالفنان سامح حسين والمحتوى الذي يقدمه على السوشيال ميديا تحت عنوان "قطايف" والذي حظى بإشادات كبيرة من الجمهور.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة للفنان سامح حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها : الحقيقة الفنان سامح حسين يستحق التحية والإحترام لما يقدمه من محتوى راقي وهادف من خلال طلته علينا في شهر رمضان ببرنامجه قطايف وربما نجاحه الكبير رغم عدم عرضه على شاشة أو منصة بدون دعاية في الشوارع أو الشاشات يثبت أن المحتوى الهادف ينجح رغما عن أنف الجميع .. مبروك يا سامح ومليون برافو.





ويقدم الفنان سامح حسين خلال محتواه مجموعة من النصائح وذلك من خبرته الحياتية وهي نصائح موجهة لجميع الأعمار.

من ناحية أخرى يقدم الفنان تامر عبدالمنعم برنامج "العاصمة" والذي يعرض عبر قنوات الفضائية المصرية ونايل لايف والشمس.



يستضيف الفنان تامر عبدالمنعم خلال برنامجه "العاصمة" كوكبة من الفنانين ورجال السياسة والإعلاميين منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، الفنانة القديرة لبلبة، الفنانة القديرة فريدة فهمي، الفنانة داليا البحيري، السياسي الكبير مصطفى الفقي، البرلماني مصطفى بكري، اللواء سمير فرج، دكتور زاهي حواس، دكتور وسيم السيسي وكوكبة أخرى من الشخصيات.