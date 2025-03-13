شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. هل سيخضع نوح لقرار حكيم بوقف التجارة المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حكيم باشا النجم مصطفى شعبان، بإبلاغ حكيم " مصطفى شعبان" عمه نوح " أحمد فؤاد سليم" بأنه سوف يوزع الأموال على أولاد عمه وأنه لا يريد منها أي شيء، ولكنه أبلغه أيضاً بقراره أنه لن يعمل في التجارة المشبوهة مرة أخرى، فتفاجأ عمه بهذا القرار، فهل سيخضع لهذا القرار أم سيحاول تغير رأي حكيم،

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، أحمد بسيم، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.