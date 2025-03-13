شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل إخواتى مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان حاتم صلاح ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 في لقاء يتطرق فيه إلى الكواليس الخاصة بمسلسل "اخواتي" الذى شارك في بطولته ويحقق نجاحاً كبيراً على مدار حلقاته.

وذلك خلال حلقة تذاع الليلة في تمام الساعة 9 مساء يتطرق فيه إلى تعاونه الأول مع المخرج محمد شاكر خضير.

مواعيد العرض والإعادة



‎يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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قصة مسلسل إخواتي



‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

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أبطال مسلسل إخواتي



‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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