شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا، الجمعة الموافق يوم 4 أبريل المقبل فى الكويت بقيادة المايسترو مدحت خميس، ومن المقرر أن تقدم شيرين لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى تألقت الأيام الماضية شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في إعلان شهر رمضان 2025 لإحدى شركات الاتصالات وشاركت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب، والدتها الإعلان حيث ظهرت في عدد من مشاهد الإعلان وهى تحتضن شيرين، وتدور فكرة الإعلان عن العائلة وأهميتها، جاءت كل التعليقات على الإعلان إيجابية وتشجعها على الاستمرار في عملها.

وكانت شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً مميزاً خلال شهر ديسمبر الماضي وسط حضور جماهيري كبير، في دبي، وقدمت شيرين للحضور عدداً كبيراً من أغانيها الرومانسية التي يحبها الجمهور، أبرزها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي" وتفاعل الجمهور مع هذه الأغاني.

وأحيت أيضا شيرين حفلا غنائيا في الكويت أيضا، بحضور عدد من صناع ألبومها الأخير وصناع المزيكا، منهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وتألقت بعدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها الحضور.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبومها الجديد "عودتني الدنيا" العام الماضي، وواجهت صعوبات في طرح الأغاني على منصاتها بسبب النزاع القانوني مع شركة روتانا، وذلك أدي إلى حذف الأغاني من المنصات الرسمية، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، وطرحت أغاني الألبوم ومنها: "عودتني الدنيا، ابتسمت، هنحتفل، إللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عسل حياتي، قالك نسيني".



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب