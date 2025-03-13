شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14.. تطورات مشوقة وغموض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14 من تصدر مواقع التواصل الاجتماعى بعد عرض الحلقة 14، والتى كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة فى القصة، هذه الحلقة جذبت انتباه الجمهور بشكل كبير، مما دفعهم للبحث عن المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وشهدت أحداث الحلقة 14 من المسلسل أول لقاء بين صابر الحقيقي وصابر المداح المزيف في منزله، قبل أن يكشف حقيقة فحيح ويدرك مدى سيطرتها القوية على أهله، بعد أن فقد صوته وحركته أمام فحيح ابنة إبليس.

وخلال تلك الأحداث فقد صابر المداح الثقة أمام كل الملائكة التى كانت تساعده، إلى أن ظهرت "تاج" والتى تجسد شخصيتها يسرا اللوزى، وأخبرته أن ما وصل إليه كان نتيجة خطة مدبرة له من الجن، وعلى الرغم من ذلك لم يتقبل حديثها ووبخها بشدة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يراها فى حياته مرة أخرى.

ومن مفأجاة الجزء الخامس مسلسل شهد انضمام نجوم جدد له مثل خالد الصاوي، غادة عادل، وهو ما ميز أحداث المسلسل الذى يفاجأ جمهوره فى كل جزء من خلال نجوم جٌدد مثلما حصل فى الأجزاء السابقة مع نجوم بحجم دياب، حمزة العيلي، فتحي عبد الوهاب.

مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.



مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14



مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14



مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14